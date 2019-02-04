愛海頌周六再推售180伙

64伙同日起每日截標形式發售

周六發售的180伙中，包括本月初上載最新、即第5A價單單位，實用面積介乎474方呎至507方呎，定價由972.3萬至1247.1萬元，實呎由20,513至25,767元，即扣除發展商提供的最高折扣22%後，折實價由758.4萬至972.7萬元，折實實呎則為16,000至20,097元。

本港動盪局勢仍無阻內地客來港入市，其中有九龍塘豪宅則獲買家斥資逾半億元購入。

內地客買賢文禮士 付1700萬辣稅

土地註冊處顯示，華懋九龍塘賢文禮士，上月底售出5座高層A室，實用面積1719方呎，成交價5660.8萬元，實呎32,931元。買家為玩趣網絡科技有限公司，為內地手遊公司，公司董事為中國籍買家劉志敏（LIU, ZHIMIN）。資料顯示，上述成交以公司名義購入，須支付樓價15%買家印花稅（BSD）及15%從價印花稅（DSD），合共樓價30%的辣招稅，涉約1698.24萬元。

此外，永泰地產（0369）青山公路THE CARMEL則新近錄得相關撻大訂個案。據成交紀錄冊顯示，上述THE CARMEL 2座8樓C室，實用面積368方呎1房戶，原於1月20日以454.9萬元售出，買家其後亦於1月25日簽下正式買賣合約，並支付成交金額10%作大訂，惟日前終止買賣，預料遭沒收約45萬元。發展商暫未更新價單，相信未有計劃重推上述單位。

南區‧左岸樓書違規罰10萬

另一手住宅物業銷售監管局資料顯示，中海外(0688)旗下鴨脷洲南區‧左岸，因沒有按一手銷售條例的規定，在售樓說明書列出空調機房面積，被觀塘裁判法院判罰款10萬元。