業界：西九高鐵站項目有流標風險

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚，今年初估計每方呎樓面地價約1.5萬至1.7萬元，早前已下調至1.3萬元，但近日再度下調至1萬至1.2萬元，較最初估值下調33%至59%，地皮估值316.46億至379.75億元。

有測量師兩度調低估值

張翹楚又指出，地皮規模龐大，在現時社會氣氛下，將有流標風險，若是次收到2至3份標書，已算不錯。

華坊諮詢高級董事梁沛泓則指，政府今年共推售商業地4次，其中3次均告流標或遭撻訂，只有一幅小型酒店地以低於市場預計的下限出售，在近期本港政治爭議持續下，嚴重影響財團競投商業地的信心，加上是次項目投資額龐大，回本期長，預計入標財團不多，亦會以合組財團方式入標來分散風險。如政府定下的底價未有緊貼現時市況，有較大機會出現流標。

最高估值715億 呎價2.25萬

西九高鐵站上蓋商業項目為近年最大規劃的單一商業地皮，地皮面積64.3萬方呎，可建樓面316.4萬方呎，指定作非工業用途。據賣地章程，項目於落成後，只可以全幢大廈形式出售；另中標發展商須於指定日期前完成興建賣地章程內指定的有蓋行人天橋，綜合車站出入口，並修建行人路以連接上述設施。

綜合業界估計，地皮估值約316.46億至715.04億元，每方呎樓面地價約1萬至2.25萬元。