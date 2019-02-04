本月舖位租賃 料見SARS後新低

中原（工商舖）統計指出，本月截至15日共錄得77宗商舖租賃成交個案，較上月同期的99宗下跌約22%，而較去年同期的194宗則大跌逾60%，中原（工商舖）預計，本月商舖租務成交將為2003年SARS後有紀錄以來新低。

上半月僅錄77宗成交

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，自反修例風暴後商舖租賃宗數自7月起持續減少，上月上半月跌至約99宗水平後，本月首15日租賃宗數進一步下降，再度低於100宗水平。租賃金額方面，本月暫錄得約805萬元，較上月及2018年同期分別減少約33%及66%。

以分區計算，各個示威重災區本月上半月僅錄零星舖位租務成交，傳統消費旺區如旺角、尖沙嘴等，分別錄8及7宗務成交，而銅鑼灣租務成交則只得2宗。

全年工商舖料不足5000宗

黃續指指，本港社會紛爭短期內仍未見解決跡象，在示威活動影響，不少商戶連日都要提早關門或全日休業，打擊生意，令商戶對租舖持審慎態度，即使接近年底聖誕及新年傳統消費旺季，舖位租務市場仍疲弱。除非社會運動漸見平息，否則聖誕及新年檔期舖市亦淡靜，預料明年3月才有機會逐步復蘇。

另中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，2019年10月份工商舖樓宇買賣合約登記錄263宗，較今年9月（歷史第三低）的241宗上升9.1%，但登記量仍然偏低。

他指，香港經濟持續轉差，今年第三季GDP顯著下跌2.9%，失業率亦開始上升，影響工商舖投資市場表現，預計今年全年登記約4900宗及1170億元，或較1999年4999宗歷史低位更低，而金額有機會創繼2016年897億元後的3年低位。

教會3106萬購南昌一號兩舖

此外，土地註冊處資料顯示，基督教中國佈道會尖沙嘴迦南堂本月初購入深水埗南昌一號地下6及7號舖，共涉資3106.4萬元。