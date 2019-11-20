擔憂局勢 內地生退租名城損8.8萬

美聯營業經理鄒文波表示，大圍名城1期2座中層南翼A室，實用面積679方呎，屬3房間隔，由3名來自兩間本地大學的內地生合租，他們於今年8月以月租2.2萬元租住該單位，同時已預繳1年租金，而在上周中大發生激烈警民衝突後，對局勢感到擔憂，故決定退校及退租。

據悉，單位業主為內地人，早有意收回單位自用，經與租客商議後，業主願意退還半年、即6個月的租金，而租客由8月起承租計，僅租住了4個月，即被業主沒收了2個月租金及2個月按金，共涉及8.8萬元不獲退回。

OASIS KAI TAK 3個月200宗租賃

另外，租務淡季下，有部分業主擴大議價空間。啟德OASIS KAI TAK自今年8月起陸續入伙至今，錄得近200宗租賃成交。

中原高級區域營業經理吳妙粧表示，屋苑2座低層A室，實用面積494方呎，屬2房間隔，採開放式廚房間隔，新近以1.8萬元租出，呎租36元；業主於2018年以1332萬元購入，現享租金回報率約1.6厘。

資料顯示，屋苑面積相同的2房戶、3座高層D室，採傳統梗廚設計，曾於上月以1.95萬元租出，呎租39元，按業主以1006.1萬元的購入價計，租金回報2.3厘。