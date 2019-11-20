嘉湖價量齊跌 平均實呎險守萬元 本月暫錄11宗成交 僅佔上月全月16%

3房戶515萬沽 低市價一成

上月十大屋苑中交投最活躍的嘉湖山莊，本月暫僅錄約11宗成交，平均實呎約1.03萬元，較上月平均實呎約1.06萬元下跌約3%，價量齊跌。祥益地產分行經理林家倫表示，屋苑最新一宗成交位於景湖居5座中層D室，實用面積547方呎，3房間隔，新近以515萬元成交，實呎9415元，成交價較市價低約一成；原業主2015年412萬購入，帳面獲利103萬元或25%。

鳳德邨未補價實呎半年新低

同時，有個別銀主盤以低於市價沽出。市場消息指，黃大仙鳳德邨碧鳳樓低層10室，屬銀主盤，實用面積443方呎，新近以290萬元（未補地價）易手，實呎6546元，呎價屬屋苑近半年新低。原業主1998年以24萬元(未補價)購入單位，惟自2015年開始，先後多次抵押單位借貸，單位最終淪為銀主盤。

外區客低市價一成購德福2房

另一邊廂，九龍灣德福花園及荃灣愉景新城亦分別錄得低價成交。美聯高級營業經理黃家明指，德福花園U座低層14室，實用面積494方呎，2房戶間隔，以650萬元易手，成交價較市價低一成，實呎13,158元。

上述單位買家為外區用家，原業主於2012年以358.8萬元購入，帳面獲利291.2萬元或81%。

中原市務經理凌活忠表示，荃灣愉景新城1座低層C室，實用面積474方呎，2房間隔，原業主最初叫價740萬元放盤，經議價後，累減80萬元或11%，最終以660萬元獲上車客買家承接，實呎13,924元，成交價低市價約5%。

原業主於2000年以258萬元購入，持貨約19年，帳面獲利402萬元，物業升值約1.6倍。

愉景新城2房劈價80萬易手

此外，馬鞍山指標屋苑聽濤雅苑11座低層C室，實用面積650方呎，屬3房間隔，原業主最初叫價900萬元放盤，最終累減85萬元或9.4%、以815萬元成交，實呎則為12,538元，做價較市價低6%。

原業主於2013年7月以558萬元購入上址，帳面獲利257萬元，單位6年間升值46%。

明報記者 張允亭