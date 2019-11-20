湯文亮：買納米樓 如買平價版名車

不過，過去很受歡迎的「納米樓」不但樓價沒有上升，而且成交量亦非常低，戴老闆問我是否可以解答這個謎團。

我自小就已經被人話見人講人話，見鬼講鬼話，現在更加「變本加厲」，為了人身安全，一定要遇黃愈黃，遇藍愈藍，同戴兄弟溝通，一定要用汽車行業做例子。

平價名車二手價折讓大

我反問戴兄記唔記得在二三十年前，不少名車為了開拓中產市場，推出了一些經濟版，其實應該是平價版，初推出之時的確得到不少中產歡心，但幾年之後，買家都呻笨。

原來那些名車平價版售價，大約是正價版的六折，如果名車正價版原價100萬，那些平價版大約是60萬，三年之後，正價版大約可以賣到50萬，平價版最多能夠賣到10萬，大家都折舊了50萬。所以，那些買名車平價版車主想唔呻笨都唔得，如果畀那些車主再買車，大家估下他們會買正價版抑或是平價版。所以，現在都聽唔到有名車推出平價版，我這樣講，戴兄弟立刻明白。

買納米樓如浪費「丁權」

其實買納米樓比買平價版名車的人更加呻笨，因為買納米樓是用了他們的「丁權」，如果要買第二個單位不但不能申請新按保，而且還要多付15%印花稅。所以，現在基本上很少人會買納米樓，沒有需求，樓價當然不會上升。

所以，在可見將來，地產商是不會有興趣再建納米樓，當日我不時勸年輕人不要買納米樓，我並不是知道林鄭將會推出新按保計劃，而是希望年輕人不要浪費他們的「丁權」。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]