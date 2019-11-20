周顯：賭場老千也生意難撈

這即是說，8個人犯罪，一日的毛利是135萬元，還不計飲食住宿成本，以及用了5萬元去賄賂荷官。我估計，平均一人一天是10萬元左右，如果日日都有得收，算是不錯收入，但是做老千呢家嘢，不能在同一間賭場玩好多日，玩幾日，便要轉場，因此利潤實在不算高。

純從老千學來看這一老千局，如果他們只犯一天案，一去不回，應該不會捉到。不過他們第一天只賺了20萬元，第二天才賺到250萬元，所以很難第一天便割禾青，飽食遠颺。

今日撈賭 只能靠做地下錢莊

在以前的澳門，推一舖都百幾萬，一天搵百幾萬簡直濕濕碎，不過今天就好難講了。先前我寫撈賭靠玩「底面」，枱底賭錢來賺錢，但現在連做「底面」都賺不了錢，除非啲客仔真係個個咁好數，準時還錢，沒有壞帳啦！否則今日撈賭，都是靠做地下錢莊，龐氏騙局，當銀行咁做，否則根本不可能經營下去，又或者是，你有網上賭場……除非，你有賭牌，奉旨贏錢，咁又另當別論。

[周顯 投資二三事]