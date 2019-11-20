張兆聰：看好明年港股 入巿首選港交所

全球股市有多強勢？根據美銀美林最新基金經全球股市有多強勢？根據美銀美林最新基金經理調查，受訪者現金水平由5％急速下降至4.2％，為2013年6月以來最低。CNN所建立的「恐懼與貪婪指數（The Greed and Fear Index）」，最新也升至83的極端貪婪水平。當然，如此急劇的情緒轉變，伴隨着基金大舉入市，再加上市場極度樂觀，一下子又好像變得位高勢危。悲觀看，歐美股市處於歷史高位，資金又積極入市，本周連帶落後的中港股市也強勢向上，全球資金都發力追落後，可持續性成疑。

資金變「貪婪」 發力追落後

但要留意的是市場格局。今年全球股市普遍由2018年的熊市中強勁回升，升幅逾20％的地區比比皆是。然而年初至今資金其實是淨流出股票基金的。基金經理轉向樂觀，或許短期會出現階段性耗盡，導致股市出現調整，但一個持續的升浪，往往會伴隨着資金流入而反覆向上。此前股市在資金淨流走之下向好，分別是2012年及2016年，其後經濟轉強、資金回流股市，均帶動翌年股市顯著走高，標普500指數分別升30％及20％。港股2013年受到內地「錢荒」影響僅微升，但2017年也成功跟隨全球牛市而升35％。市場的狀態也是如此，債息升、股市亦升，反映投資者對經濟前景轉趨樂觀，不擔心聯儲局停止減息，看好企業盈利轉強而由債市轉戰股市。

相對於全球股市，港股先是受到中美貿易戰升級影響，到下半年則出現社會動盪，年初至今僅錄得中單位升幅。局勢仍然看不到曙光，但股市也出現明顯的抗跌力，恒指及國指都守住上升軌，本地地產、收租、零售等股份都出現小雙底走勢。最新失業率升至3.1％，部分行業如餐飲、零售、建造、裝修都出現較高失業率，展望未來數月也會趨升。但失業率本身是一個滯後數字，除非出現血腥鎮壓引致國際制裁，否則股市已反映絕大部分利淡因素。隨着全球央行大舉減息、重啟QE，加上中美貿易戰在總統競選年勢將停火，看不到尚有什麼因素能阻中港股市炒高。

港交所明年有機會再試300元

若看好明年港股前景，港交所會是首選。自從宣布放棄天價併購倫敦交易所後，港交所股價反覆回升，在上周局勢惡化前便處於250元以上，本周也成功快速收復。市場對於2020年盈利預測仍然很保守，今年全年都不斷下調，由第二季的每股賺9.5元，到最新僅估賺約8.4元。相對於2019年預計的7.6元，明年增長約10％，但明年將會有阿里巴巴（9988）全年回歸，勢將實施的H股全流通，以及相當大機會股市走高。筆者覺得10％增長是相對保守的計算，而就算以此為基礎，2020年預測市盈率亦僅30倍，處於近10年主要區間25倍至35倍的中值。若升市如期到來，估值一般都可向高位上移，意味港交所明年應有條件再次上試300元。

[張兆聰 還看今朝]