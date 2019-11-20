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經濟
2019年11月20日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里IPO至周一已獲逾5倍認購 國際配售昨提前截飛 今晚定價
MSCI：阿里最快明年2月調整比重
螞蟻金服擬星洲申虛銀牌照
美列黑名單 曠視科技擬明上市聆訊
澳門第3季旅客非博彩收入跌17％
風險胃納回升 恒指兩日漲766點 美銀：全球股市偏好 港徘徊恐慌水平附近
美企可續與華為往來 手機股做好
人行連續兩日逆回購 淨投放3000億
銀行資金成本11年新高
港交所傳競購西班牙交易所
謝瑞麟半年僅賺157萬 不派息
內地進口瑞士表首度超港 業界：內地客留內地消費 致生意大跌
傳爭購物流商Goodpack 長建未回覆
旺旺半年多賺18%
平安證券擬停證券期貨業務
美國運通銀彈攻勢吸商戶 獎金最多351萬 盼收窄與Visa萬事達卡差距
關注中美貿談進展 道指創新高後倒跌
波音737 MAX接280億元訂單
張兆聰：看好明年港股 入巿首選港交所
技術取勝：中芯9.5元料有支持
劉思明：港股上升動力增 乳品股受捧
周顯：賭場老千也生意難撈
湯文亮：買納米樓 如買平價版名車
嘉湖價量齊跌 平均實呎險守萬元 本月暫錄11宗成交 僅佔上月全月16%
擔憂局勢 內地生退租名城損8.8萬
本月舖位租賃 料見SARS後新低
業界：西九高鐵站項目有流標風險
愛海頌周六再推售180伙
美聯料全年一手私樓註冊15年新高
新興市場企業業績改善 施羅德：風險因素減退 看好金融消費科技
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技術取勝：中芯9.5元料有支持
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【明報專訊】頤海短線宜重上51元（圖）
時代中國15.8元成短線支持（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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