波音737 MAX接280億元訂單

知情人士透露，波音還在這次航空展，與一名客戶簽署了另一份總價值23億美元的20架MAX飛機訂單，當中包括10架737 MAX 7飛機和10架737 MAX 10飛機。此外，土耳其航空（Turkish Airlines）與德國漢莎航空（Lufthansa）的合資公司SunExpress，周一亦與波音簽署了再訂購10架MAX飛機的協議，標價總值12億美元。

今年淨訂單遠少於對手空巴

在波音史上最暢銷的MAX機型因兩宗墜機空難而全球停飛後，該機型的銷售陷入停滯，上述訂單對波音至為重要。不過，這些數字與空巴窄體客機今年拿下的訂單數目仍相距甚遠。根據截至10月底的最新官方數據，空巴年初以來獲得淨訂單542架，波音同期的淨訂單只有45架。

（華爾街日報）

[國際金融]