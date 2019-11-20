關注中美貿談進展 道指創新高後倒跌

相對於估值較低的股票，投資者更追捧升值潛力大的股票。儘管過去3個月估值較低的股票出現追落後的情况，但科技股仍是市場的首選，未受到用戶私隱外泄及多國政府展開反壟斷調查等影響。標普500指數科技股板塊今年迄今升幅達41%，遠高於標普500指數25%升幅，有望實現2009年以來最大的年度升勢。

今年美科技股表現 10年最佳

科技股表現強勁，反映市場認為即使經濟出現降溫的迹象，科技企業仍能實現強勁的銷售和利潤增長。為晶片製造商供應設備的企業，是股價升幅最大的公司。全球最大半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）今年以來股價飈升90%，全球第三大半導體製造設備供應商日本東京電子（Tokyo Electron）上漲85%，荷蘭晶片設備生產商ASML上漲81%，科林研發（Lam Research Corp.）更上漲1倍以上。分析指出，這些設備製造商使半導體製造商能製造出電晶體密度更多的晶片，所以擁有定價權。

專注於電子支付的企業，股價也特別出色。投資者將其歸功於移動支付服務在全球迅速增長。Visa股價今年上漲36%，萬事達卡（Mastercard）的股價更上漲49%。不過一些投資者憂慮，部分技術領域的股票可能升得太快。美銀本月初的調查顯示，近三分之一的基金經理認為，市場上最重貨的交易（most crowded trades），是押注美國技術股和其他快速增長公司的上漲。

（綜合報道）

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