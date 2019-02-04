美國運通銀彈攻勢吸商戶 獎金最多351萬 盼收窄與Visa萬事達卡差距

全美收受點 少對手130萬個

美國運通一直專注於高端客戶，以致在美國零售業的競爭相對落後於Visa和萬事達卡。美國運通在2016年表示，要在2019年底前收窄與對手的差距。

美國運通的現任和前僱員稱，自此內部銷售人員與新商戶簽署合作協議的目標大幅上調。在某些情况下，銷售人員為促成合作，甚至無條件向小商戶提供獎金，並為商戶就每宗刷卡交易所支付的手續費打折。

美國運通行政總裁施愷睿（Stephen Squeri）稱，運通卡有望在今年實現目標。但要借助銀彈攻勢達成目標，顯示實現目標並不輕易。在沒有附加條件下發放簽約獎金，在信用卡市場幾乎是聞所未聞。Visa和萬事達卡有時會向新的合作企業支付費用，但這筆錢主要用於設備升級。

美國運通全球商戶及網絡服務負責人威廉斯（Anre Williams）表示，已向少數企業提供獎金，當中包括一些曾拒絕接受美國運通的企業，而這些收受獎金的商戶，只佔每年簽約商戶數目的不足1%。

美國運通稱，自去年以來，內部銷售人員向大約133家企業提供了簽約獎金。這些激勵措施旨在抵消接受運通卡的技術及營銷成本。美國運通表示，自2017年以來，已增加超過300萬個收受運通卡的營業點。

收獎金商戶佔整體新商戶不足1%

過去近20年，麻省的Exxcel兒童體育及攀石中心因為運通卡的刷卡收費高昂，因此一直未有收受運通卡。去年，美國運通一名代表親臨該中心，向其提供1.5萬美元的簽約獎金，且承諾會像Visa和萬事達卡一樣，不會向其收取最低手續費，成功吸引該中心簽約合作。

制訂企業名單 銷售人員針對游說

美國運通以往一直服務高消費的客戶群，由於運通卡客戶消費高，部分企業也同意支付較高的刷卡手續費。不過當Visa和萬事達卡的獎勵，提升至免費航班和酒店住宿，部分美國運通的大客也轉用其他信用卡。為了令更多商戶接受運通卡，該公司制訂一份不接受運通卡的企業名單。最初銷售人員的佣金需與新企業的運通卡交易額掛鈎，只有在商戶的交易金額超過目標，銷售人員才可獲得獎金，令銷售人員不願花時間去游說小企業。直至去年，美國運通更改銷售人員獎金計劃，鼓勵銷售人員向名單上的頑固小企游說。這些小企可能位處於大企業總部附近，接近高消費的客戶群。

美國康涅狄格州的取暖用油商店Tracey Energy Services老闆卡洛（Ralph Carlo）稱，由於運通卡的費用高昂，曾多次拒絕運通卡的游說。去年春季，美國運通向其提出2500美元的簽約獎金，但他不為所動。最終運通給他的獎金提升至7500美元，並承諾降低刷卡費用，才令他回心轉意。該店去年下半年的美國運通銷售額約為4.3萬美元。以這速度計算，美國運通要花6年才能收回7500美元的獎金。

（華爾街日報）

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