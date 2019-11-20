平安證券擬停證券期貨業務

海通入稟阻供股 現金下月用盡

本報曾經就平安證券申請終止證券及期貨業務運作，向證監會查詢，該會回應稱：「對於個別個案，不作評論。」至於平安證券方面，本報曾致電該公司，但其職員只稱：「不需要（再評論）」，隨即掛上電話。資料顯示，平安證券在11月1日發出的供股通函指，預告手上現金將於12月用盡。截至6月底止，除託管客戶資金1.21億元，已投放內地兼經基金持有現金約1.3億元亦不易調動，因此手上頭寸不多。該集團除證券期貨業務，尚經營期貨、保險及內地地產生意。

平安證券與海通的瓜葛，早於今年7月份時白熱化，平安證券大股東李強義及崔薪瞳為首的長青（香港），因涉及2017年1月應付全面收購平安證券，與海通訂立14.64億元信貸融資押股協議，但是因為平安股價下跌致違約，即被海通出售2.25%平安股份，李崔兩人餘下55.75%股份全數押予海通。海通更以平安可能接獲收購要約、沒有資金需要，及沒有披露大股東押股為由，入稟截擊供股。