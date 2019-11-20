傳爭購物流商Goodpack 長建未回覆

KKR、EQT、黑石、麥格理、Stonepeak均拒絕評論，長建亦無回覆路透社，本報曾致電長建，同樣未獲回覆。長建昨日收報55.3元，升0.82%。截至今年6月底止中期業績，長建手持現金85.17億元。據路透社報道引述消息指，是次競購將於12月份進行，並指已有若干對Goodpack感興趣的財團與KKR接觸。此前KKR於2014年以作價14億坡元（80.54億港元）收購Goodpack，完成收購後隨之將Goodpack除牌，並更換管理層，將服務範圍擴濶至化學品及食品。若KKR以逾20億坡元售Goodpack，將為新加坡最大一宗的私募基金出售交易。

星洲物流方案供應商 叫價115億

Goodpack是以新加坡為基地的環球物流方案供應商，早於1990年成立，並於2000年上市，為世界最大中型散裝集裝箱公司之一，目前在全球有5000個收發點，在80個國家經營，並有400萬個貨箱可供回流使用。其方案主要服務橡膠、食品、零件、化學品及消費品市場。