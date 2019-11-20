內地進口瑞士表首度超港 業界：內地客留內地消費 致生意大跌

明報記者 蕭嘉聰

主要地區方面，法國的升幅最為強勁，10月按年升24.2%，排行第一的美國亦升9.5%，日本、英國分別上升11.3%及12.9%，只得香港錄得跌幅。以首10個月計，香港仍是瑞士鐘表的最大出口地區，惟按年減少8.8%至22.6億瑞士法郎（約178.45億港元），美國及中國大陸分別排行第二至三位，整體出口量按年升2.7%。瑞士鐘表業協會指出，與最近數個月的數據比較，香港10月按年減少29.7%，更加符合當地的實際情况，亦對全球出口增長帶來重大影響。根據該會的數據，香港自今年3月已連續下跌7個月，不過9月只跌4.6%，10月跌幅擴大25.1個百分點。

據彭博社報道，今年10月瑞士鐘表出口至香港為1.91億瑞士法郎（約15.08億港元），按年大減29.7%，佔出口量9.4%，是瑞士鐘表業協會公布每月數據30年以來，內地首次超越香港。報道又指出，香港過去十年均是排行第一，近月才被美國超越，由於示威活動持續，內地富裕人士更多選擇在內地購買鐘表。

由2019年4月1日起，中國一般納稅人銷售或進口貨源的增值稅由16%減至13%，根據內媒報道，部分瑞士表品牌相應下調產品價格2.5%。東方表行（0398）財務董事林慶麟認為，雖然香港與內地手表價格差距收窄，但仍有一定增值稅，惟香港示威活動持續，內地人難以來港購物，沒有選擇下只能留在內地購買手表，加上本地消費減弱，帶動中國瑞士鐘表進口量超越香港。

太子珠寶：近月生意跌逾半

太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁鄧鉅明亦表示，內地近月下調增值稅，加上人民幣貶值令中港價格差距減少，低銀碼手表的價格已相差無幾，香港示威活動亦持續多月，內地遊客憂慮安全而減少來港，改為在內地購物。他坦言，近月生意跌幅很大，按年平均大跌五至六成。