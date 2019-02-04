謝瑞麟半年僅賺157萬 不派息

人民幣貶值 與港示威夾擊

集團期內營業額為16.52億元，按年下跌13.5%，經營盈利亦跌26.5%至4456.6萬元，其中港澳業務營業額跌23.9%，同店銷售跌26.4%，內地同店銷售亦跌7.5%。集團指出，中美貿易戰打擊整體消費意欲，加上人民幣貶值，中國內地遊客的消費減少，拖累集團在港的銷售表現，以港元計算的中國內地業務收入亦受影響。除此之外，香港6月下旬出現大規模社會動盪，示威活動導致本地消費意欲疲弱，訪港旅客（特別是內地遊客）人數大幅下降，使零售情况更為惡劣。

港澳大陸同店銷售齊跌

集團主席及行政總裁謝邱安儀預計，香港社會紛爭將持續下去，加上中美兩國達成共識的日子遙遙無期，經濟前景仍然黯淡未明，集團將繼續實施更多節省成本的措施，包括要求零售店業主減租或豁免租金及降低營業費用。長遠而言，謝瑞麟會繼續扎根香港，捉緊大灣區機遇，令香港及內地市場產生協同效應。她形容，現時情况「複雜多變」，餘下日子會持續改善店舖網絡。