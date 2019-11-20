銀行資金成本11年新高

綜合利率見1.04厘

隨着阿里巴巴（9988）招股進入尾聲，昨日港元拆息錄得跌幅，1個月拆息較上日跌15基點至2.68厘，3個月拆息按日跌4個基點，至2.49厘；一星期更跌穿3厘，至2.69厘；隔夜則微跌至1.91厘。

一般而言，港元拆息是反映銀行資金成本的指標之一，通常與存息走勢同步。受阿里巴巴招股所致的凍資影響，加上年結將至，或加劇銀行資金成本上漲壓力，因此對市場資金需求或大增，綜觀市面中長期存期的港元定期存款息率，目前銀行普遍維持在較高水平，甚至高於港元拆息水平。

多間銀行調高存息

其中富邦銀行將中長期定存息上調0.1厘，3個月存息為2.65厘，2個月存息為2.55厘，最低存款門檻100萬元；1個月存息上調0.3厘，至2.2厘。大新銀行（2356）昨日亦上調中長息0.1厘，將3個月至一年存期的定存年息加至2.5厘，最低存款門檻500萬元或以上；存款50萬元至500萬元以下的年息亦加至2.4厘。

至於大型銀行的定期存息則暫未見有變動。以3個月定存年息而言，恒生銀行（0011）及匯豐仍維持在2.4厘；中銀香港（2388）則為2.10厘。