美企可續與華為往來 手機股做好

摩通料內地明年5G用戶達1.6億

摩根大通預料，截至明年底，國內三大電訊商或會有1.2億至1.6億個5G服務用戶，同時認為中國移動（0941）計劃在明年新增7000萬個新5G用戶，屆時在國內5G市場可達到60%的市佔率。中移動昨日收報62.2元，升0.97%；中國聯通（0762）升2.22%至7.38元；中國電訊（0728）收報3.15元，升1.29%。

招銀國際則表示，隨着中國5G手機的普及化，預計蘋果及華為將成為明年的兩個最大的5G品牌，而兩個品牌的出貨量分別為5500萬至6500萬部，而小米、 Oppo 及Vivo等品牌的5G手機明年出貨量則分別為1500萬至2000萬部，另一方面由於5G發展週期加快，對相關手機股備亦有利好因素。

瑞信維持丘鈦「跑贏大市」

瑞信同日發報告提到，受惠於國內5G手機出貨量大增，因此看好丘鈦科技（1478）的收入增加4％，由於顯示指紋傳感器出貨量提升和平均售價下降所致。該行將丘鈦科技的目標價從原來的12.4元，提高至12.8元，維持「跑贏大市」的評級。丘鈦科技昨收報11.9元，大升8.6%。小米（1810）創始人雷軍昨日在「智能新時代-小米開發者大會」上指，小米明年至少會推出10款5G手機。小米昨日升1%至8.56元。