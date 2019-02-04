風險胃納回升 恒指兩日漲766點 美銀：全球股市偏好 港徘徊恐慌水平附近

明報記者 歐陽偉昉

恒指夜期昨晚回吐，11時報26,954點，低水140點。美銀報告指出，全球股市的風險胃納急升，進入偏好的水平，投資者害怕錯失機會（Fear of missing out），因為各國中央銀行放寬貨幣政策，中美機會達成首階段貿易協議亦相當大。不過美銀指，雖然亞洲和新興市場風險偏好有所改善，但仍處於中性水平的下半部分，香港和日本市場仍徘徊在恐慌水平附近，儘管已經從低位有所回升。

投資者怕失機會而入市

傑富瑞的報告則預期，在示威影響和中國經濟放緩下，香港經濟衰退將持續到明年。不過該行認為，示威活動對香港投資情緒的影響正在減退，而環球寬鬆的貨幣政策，對港股的好處得以抵銷示威事件帶來的負面情緒。該行並相信，香港一直有辦法從危機中反彈，阿里巴巴（9988）將於下周上市，香港可從美國對投資中概股規則改變中得益，該行繼續看好滬深300指數和澳門博彩股。

昨日恒指重越27,000點，同時升穿10天、20天及50天平均線，且以全日最高位27,093點收市，升412點或1.55%，國指升1.33%，報10,696點，主板成交金額799億元。

盈富周一淨流入12億 9個月最多

恒指自8月中低位以來呈現一浪高於一浪，營造上升通道（見圖）。資金亦見流入，盈富基金（2800）周一淨流入11.81億元，為9月以來最多，南方恒指兩倍反向ETF（7500）在近兩個交易日，共錄得逾2.8億元淨流出。

本地地產股續升，九倉置業（1997）上升3.24%，太古地產（1972）、長實（1113）、信和（0083）及恒地（0012）均升逾2%。重磅股騰訊（0700）升2%至336.6元，匯控（0005）及友邦（1299）均升逾1%。

資金撤離國債黃金 轉投新興市場

有基金經理稱，外圍市場早已因為對中美達成貿易協議的憧憬而上升，資金撤離政府債及黃金，進入新興市場股市。

而近幾天香港的事態發展有變，亦使市場憧憬示威活動會急速降溫，甚至完結，因而有一批投資者開始追貨。