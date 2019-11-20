澳門第3季旅客非博彩收入跌17％

內地客人均消費連跌4季

澳門統計暨普查局資料顯示，今年首三季旅客的非博彩總消費共478.3億元，按年減少6.7%；留宿旅客佔373.9億元，按年減少9.4%，不過夜旅客在入境數目大增30.6%帶動下，總消費達104.5億元，增長4.6%。若以第三季計，整體留宿旅客及不過夜旅客消費分別為121.9億及30.1億元，分別減少20%及3.2%。

第三季內，訪澳旅客人均消費1532元，按年減少24.9%，連跌四個季度。以國籍計，韓國旅客人均消費最高，達2037元，按年升17.5%。內地旅客人均消費大跌26.7%，只有1691元。新加坡、日本、香港及台灣旅客人均消費分別達1842元、1805元、969元及1339元，按年減少17.4%、6.6%、16.2%及21.7%，香港遊客人均消費按季止跌，但是仍未重返去年第四季的千元水平。

以留宿旅客計，人均消費為2545元，按年跌19.1%。不過夜旅客人均消費同比減少21.6%至587元，當中內地旅客只消費683元，跌23.2%。在消費類別方面，旅客消費主要用於購物，佔比45.2%。但是旅客人均購物消費同比減少32.5%至693元。

報告：港形勢轉差 澳門博彩收入料跌

另據傑富瑞（Jefferies）及花旗的研究報告顯示，兩行均預期，在香港形勢轉劣下，澳門11月份的博彩收入按年下跌最少10%。當中傑富瑞指出，澳門博彩業在11月份可能遇到困難，預期在經濟放緩同時，旅客取消行程下，博彩收入按年跌10至13%至218億至224億元。花旗則削減11月的賭收預測，由原先的230億元，降至225億元。該行稱，香港的事件升溫，令廣東省以外的旅客在訪澳方面卻步。