美列黑名單 曠視科技擬明上市聆訊

屬同股不同權 最多籌78億

曠視科技以同股不同權架構申請上市，花旗、高盛和摩根大通是聯合保薦人，早前有報道指出，曠視計劃集資5億至10億美元（約39億至78億港元），公司上市後估值或逾400億元。曠視科技早期投資者名單星光熠熠，包括阿里巴巴（9988）、螞蟻金服及中銀投資等。

曠視科技上市之路一波三折，上月初美國商務部再公布一份中國科技公司「黑名單」，當中包括曠視科技，美國指名單上公司涉利用高科技監控新疆維吾爾族穆斯林。據路透社報道，名單發布後，曠視上市聯席保薦人之一的高盛表示，將會審視情况，決定是否繼續參與曠視的承銷工作。當時曠視回覆本報查詢稱，公司不評論高盛決定，但並無打算更改於香港的上市計劃。

今年上半年曠視科技收入為9.5億元（人民幣，下同），按年增加逾2倍；虧蝕則達52億元，超越去年全年33.5億元的虧損，但主要來自金融負債公允價值變動，若撇除負債影響，曠視上半年經營虧損實際錄1.15億元，較去年上半年收窄10.7%。