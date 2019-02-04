阿里IPO至周一已獲逾5倍認購 國際配售昨提前截飛 今晚定價

明報記者 鄧偉忠

阿里巴巴招股採用全無紙化方式認購，據消息表示，截至周一（18日）已獲逾5倍認購，涉及金額相當於約125億元，當中包括部分孖展及現金認購；至昨日統計的9家券商，認購反應見明顯改善，累計合共借出約227億元孖展，相當於公開招股超額認購約8.6倍，由於尚未計早前累積的現金認購，故實際認購倍數可能突破10倍。

台資富邦金控 斥資不多於39億認購

台灣上市的富邦金控昨日公布，將斥資不多於5億美元（約39億港元）認購阿里巴巴在港上市發行的新股。內地傳媒另引述消息指出，阿里巴巴機構認購訂單超額倍數為3至4倍。據了解，由於配售反應理想，阿里提早於昨日截止歐美及香港的配售（見附表）。

定價今日敲定 料較ADS價有折讓

定價方面，阿里今次來港申請第二上市，每股招股價只設188元一個參考價，最終上市價將於今日（20日）敲定，據了解，公司及承銷團主要會參考前一天在美國ADS收市價，以及同類個案中定價標準，最終不排除會較ADS收市價有一定折讓。阿里正式啟動招股後，股價持續上升，昨日美股開市早段微升近1%，報186.1美元，折合港股每股約181.4元。

阿里上市後將成為港股市場歷來集資規模第三大的新股，以暫時錄得約5倍認購計算，比對其他「集資王」是不過不失（見圖）。翻查資料，兩大國有內銀股工商銀行（1398）及中國銀行（3988），在2006年招股時曾掀起熱潮，先後錄得逾70倍認購，凍資金額分別約4100億及2700億元，建設銀行（0939）及友邦保險（1299）亦錄得逾千億元的認購，阿里巴巴雖然難以比肩，但排名榜上亦不乏新股認購金額不足百億元的「集資王」，如中國鐵塔（0788）、郵儲銀行（1658）等，而且最終亦有機會超越另一內地科網股小米（1810）。

認購金額有機會超小米

阿里今次來港來港第二上市，招股價上限188元，發行5億股，計及最多超額發行7500萬股，集資最多逾千億元。以每手100股計，入場費18,989.45元，股份預計11月26日掛牌。