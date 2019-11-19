湯文亮侄首置身分 2720萬購陽明山莊

湯文亮回應本報查詢表示，是次侄兒購入單位，是作結婚之用。

指購入單位作結婚用

據土地註冊處顯示，湯振邦（TONG CHRISTOPHER CHUN BONG）購入的單位為陽明山莊5座中層41室，實用1042方呎，本月初連同一個車位購入，成交價為2720萬元、實呎26,104元，以他支付115.6萬元印花稅計，即等同樓價4.25%，意味湯振邦以首置身分入市；原業主於2008年5月以1,475萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利1,245萬元或84%。

因社會氣氛欠佳，有放盤業主劈價求售。世紀21奇豐分行經理林成豐表示，馬鞍山嵐岸1座中層E及F室，屬實用1785方呎自製相連戶、4房間隔，原業主最初以2650萬元放售，但一直乏人洽詢，新近獲新買家以2350萬元承接，期間累減300萬元或11%，實呎13,165元；原業主2013年2月合共以1700萬元購入單位，持貨逾6年，帳面獲利650萬元或38%。

昇柏山兩房售645萬 今年低位

此外，大窩口昇柏山錄低價成交。中原地產分行經理陳耀榮表示，昇柏山低層右翼E室，屬實用523方呎2房戶，原業主開價708萬元，近日議價至645萬元成交，較原開價低63萬元或9%，成交價為屋苑同類單位今年低位，實呎12,333元；原業主2015年4月以560萬元購入單位，持貨逾4年，帳面獲利85萬元，單位期內升值15%。

上月公營房屋未補價成交跌17%

另房委會公布，公屋及居屋第二市場（未補地價）的成交紀錄數據，11月上旬未補價公屋及居屋成交暫錄14宗，較上月同期的10宗多出4宗或40%；不過，二手市場因政府放寬九成按保的樓價上限至800萬元，估計部分買家轉投私樓市場，令公屋及居屋（未補地價）成交減少，10月全月錄得174宗，較9月的209宗，按月減少35宗或17%。