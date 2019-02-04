新盤連錄8撻訂 殺訂近510萬

據明翹匯成交紀錄冊顯示，4個新撻訂單位分別於11月8日至9日售出，成交價513.7萬至713.3萬元成交，買家新近取消交易，共涉殺訂金額114.6萬元，項目11月開售至今累售近600伙，而撻訂則共有7宗。

MY CENTRAL菁雋同現撻大訂

另長實（1113）旗下已屆現樓的中環 MY CENTRAL則錄撻大訂；單位為12樓F室，實用679方呎，原於2017年10月以1964.5萬元售出，買家亦於同年11月簽署正式買賣合約，但昨日取消交易，由於買家採建築期付款，預料遭沒收15%訂金涉近295萬元。

屯門菁雋亦撻大訂個案，單位為17樓25室，屬開放式戶，原於今年7月以292.4萬元沽出，估計買家被沒收29.2萬元的10%訂金，但有關單位已於昨日以原價再售出。

映日灣周五賣27伙 個別提價7%

至於億京旗下荃灣映日灣，昨日亦新增2宗撻訂，但發展商修訂價單，連同2個撻訂單位在內，將21伙乘勢加價推售，加幅介乎1.1%至7%，並於周五開售項目最後27伙。據成交紀錄冊顯示，2宗撻訂為2座10樓J室、2座16樓G室，原於本月9日以561.5萬及835萬元售出，買家估計遭沒收5%訂金各涉28萬及41.75萬元；同時，發展商更新價單，將上述2個單位的售價分別提高7%及2.5%。

其他新盤方面，新地（0016）馬鞍山雲海別墅，昨日連沽2幢洋房，分別為Jasmine Avenue11號、及12號屋，實用2151及2176方呎，以5205.2萬元及5780萬元成交，實呎2.41萬及2.65萬元，後者成交價、呎價為項目暫時新高紀錄。

雲海別墅洋房5780萬沽創新高

另土地註冊處資料顯示，南區大潭紅山半島松柏徑雙號屋，實用3,136方呎，上月底以9,625.6萬元售出，實呎3.06萬元，買家為有「磅秤大王」之稱查毅超（CHAI NGAI CHIU SUNNY），亦即香港首富李嘉誠的外甥。