保利進收成期 未來兩年推3新盤 對港前景仍樂觀 青山灣洋房明年登場

明報記者 林可為

高藹華認為，雖然現時買家入市態度較審慎，惟市民對住屋的剛性需求沒有改變，加上《施政報告》公布將承做九成按保的樓價上限提升至800萬元，有利帶動換樓鍊。她指出，當前香港社會局面雖嚴峻，但香港人向來懂得「絕處逢生」，相信待社會事件平息後，香港將有一片新天地，集團對樓市前景審慎樂觀。

高藹華：社會平靜後 將有一片新天地

事實上，保利未來兩年在本港的推盤大計已基本敲定，推出的3個全新盤既有低密度洋房、亦包括精品式豪宅，而規模最大的，則是與華潤置地合作的啟德跑道區、擁維港海景的大型項目，總樓面達71.4萬方呎。

高透露，青山灣洋房項目的建築進度已進入封頂階段，計劃明年第二季開展軟銷宣傳、明年第三季以現樓形式推售，由於並非大眾化樓盤，潛在客戶群亦非上車客，傾向採用招標方式發售。項目由22幢洋房組成，包括10幢聯排別墅、12幢獨立洋房，實用面積介乎4000至5000方呎。

海瀧珀呎價5.6萬 業界料可作參考

資料顯示，新地（0016）旗下青山公路洋房項目海瀧珀，最高成交呎價貼近5.6萬元，為青山公路沿綫屋苑式洋房的最高呎價紀錄，而保利青山灣洋房項目，擁有新咖啡灣一帶開揚海景，市場人士相信會以此作價錢參考。

另提供約500個單位的油塘新盤，高藹華表示，集團計劃明年下半年申請預售樓花同意書、預計2021年推售；項目正進行前期規劃，提供的戶型涵蓋開放式至1房單位，「項目可為住戶提供舒適的生活空間，即使是開放式單位，亦不會過於納米。」

油塘項目開則不會過於「納米」

保利置業是於去年8月，以33億元投得上述油塘高超道住宅地皮，以可建總樓面逾35.6萬方呎，折合每方呎樓面價9256元，之後再引入尚嘉控股作為合作伙伴。

啟德跑道區料主打大單位

至於規模最大的啟德跑道區4C區1號地皮，高表示具體單位數量仍待敲定，但由於地盤正對維港海景，所以大單位的比例會較高，最快明年底申請預售樓花同意書，最快2021年以開賣樓花。保利置業與華潤置地合組的財團，於今年6月以逾129億元奪得上述跑道區地皮，以可建樓面逾71.4萬方呎計，每方呎樓面價1.8萬元。

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