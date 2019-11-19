湯文亮：移民賣樓即投降輸一半

就算是撤回「逃犯條例」，都要習主席親自批准，不過，政府最大敗筆就是特首沒有說出來，令到全世界都以為政府不回應五大訴求，今日局面政府應該負最大責任。

政治形勢不明朗，有人賣樓揸多個錢傍身，亦有人話對香港已經死心，寧願放棄收入與職位不俗的工作都要移民，甚至有人賣樓兼移民，有老友問那些人是否做了一個英明抉擇，我話很難講，正是人各有志。

已移民港人特別「關心」港局勢

不過，現在不是移民，也不是賣樓的時候，如果現在移民賣樓，即是投降，賭「21點」的人知道，投降是輸一半，其實，資深賭仔知道賭「21點」其中一條戒條，就是永不投降，因為在投降之後就要望自己輸，就變成輸少一半，這是長他人志氣滅自己威風的做法，只有不懂得賭錢的人才會這樣做。

近日香港社運正酣，有不少早已移民的香港人非常關心近日局勢，他們大多數不是希望香港局勢轉好甚至獲得解決，而是希望局勢繼續轉壞，這樣才可以證明他們當日移民的決定是沒有錯，現在移民離開的人也是一樣，當他們一旦得到其他國家的移民資格，就會表態認為香港只會繼續沉淪下去，其實又不能怪他們有此想法，因為移民，那些人一定要放棄一些利益，已經是輸了一半，如果香港冇事，他們就輸雙份，所以，他們不能不睇淡香港。不看淡香港又何須移民？

賣樓後望市跌 人之常情

有在幾個星期前賣了樓的人不斷鬧林鄭，如果她唔推出新按保，樓市就不會作出反彈，其實，他們不知道，在社運局勢不明朗下賣樓，即是投降，唯一希望是樓市繼續下跌，這樣才可以證明他們的決定是正確的，樓市唔跌他們已經是輸家，更何况新按保令樓市反彈，他們是輸了雙份，有什麼辦法不鬧爆林鄭，不過大家又不用覺得奇怪，所有賭仔都是姓賴。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]