周顯：美大鱷操控股市欠實證

同樣地，講到上周的三罷和中文大學大戰，好像令到股市大跌，但實際上，仍然是在正常波幅範圍內，如果你完全沒看過相關新聞，單看圖表走勢，一點異樣也看不出來。

這就是我常常說的，很多人看市場，太過market sensitive，被新聞牽着走，不能以宏觀的角度看事情。

記得我寫了近10年的社論，從來沒有脫過稿，試過在餐廳寫，打牌時寫，在外國寫，在飛機上寫，那時還是用fax機，沒有互聯網，都照寫不誤，第一次脫稿，是在資深報人顧堯坤當社長時，我寫了一篇，他說不好，要我另寫一篇，題目就是美國金融大鱷藉着佔中，操控港股。

我說，你是社長，要我寫什麼立場都可以。但是近幾日來，港股波幅不到500點，點講到美國人操控股市呀？這不是立場問題，而是事實問題喎！事實有誤，即是前提錯了，點寫呀？

這是我第一次拒絕寫稿，結果顧找了副社長寫。後來類似的事又再發生了一次，我決定辭職。顧也算OK，沒玩花款，補足了水給我。後續的是不到3個月，報紙便執笠了，證明我有先見之明。他前後只搞了幾個月，後來寫了一篇文章，說報紙的執笠，不關他的事，是員工的錯。不過，在他之前的4年，一直由馮兆榮搞，銷量一直保持平穩，是在他接手後，才暴跌的。

[周顯 投資二三事]