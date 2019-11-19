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經濟
2019年11月19日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
港失業率升至3.1% 兩年新高 建造業顯著惡化 工會：農曆新年後已轉差
黃家和：餐飲業失業率或超SARS
亞洲航空公司削港航班 部分停航至平安夜
優品360林子峰：支持獨立調查
圍理大事件未波及港股 收市升354點
硅谷天堂擱置上市 指市况欠佳 半年7新股取消或押後
阿里巴巴孖展累計87億 超購2.7倍
停TVB落廣告 耀才：推廣策略改變
彭博：iPhone上兩月內地售逾1000萬部
壹傳媒中期虧損擴至3.12億
石藥首3季溢利增24%
凌銳股權高度集中 街貨僅8%
人行下調逆回購利率 4年來首次 本月兩釋寬鬆信號
標普：內房前期融資停頓 毛利率見頂
英傑華拒售業務 倫敦股價跌3.7%
抖音母企擬進軍串流音樂 提供短片剪輯庫 鼓勵用戶分享
Line和日本雅虎合併
鮑威爾獲邀白宮晤特朗普
張兆聰：人行轉寬鬆 中港股市反攻
李浩德：醫藥股強 PD-1更強
金曹：逆市走強藍籌可留意
技術取勝：金沙中國37.5元支持重要
劉思明：內房股反彈強 敏華前景改善可吼
周顯：美大鱷操控股市欠實證
湯文亮：移民賣樓即投降輸一半
保利進收成期 未來兩年推3新盤 對港前景仍樂觀 青山灣洋房明年登場
有信心龍譽特色戶呎價破6萬
新盤連錄8撻訂 殺訂近510萬
湯文亮侄首置身分 2720萬購陽明山莊
漢口道舖租金 6年跌58%
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技術取勝：金沙中國37.5元支持重要
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【明報專訊】宇華教育望挑戰5元（圖）
海底撈弱勢未改（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港失業率升至3.1% 兩年新高 建造業顯著惡化 工會：農曆新年後已轉差
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