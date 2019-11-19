金曹：逆市走強藍籌可留意

26200點水平下跌空間有限

最近出現一周6%跌幅已經是2016年7月的約20,800點，當年大跌之後整固，之後7月尾反彈到21,900點約5.3%。如今次在26,200點尋到底部支持，也不排除12月中可反彈5.3%到27,600點水平，剛好是250天平均線好淡分界。再之前2010的2月20,300點水平、及2009年18,900點水平，大跌之後也是相對穩定。一個月之後有0%至4.6%升幅。

一般來說，250天線是長期的好淡分界，50天線是中線好淡分界。換句話說，因為美國總統特朗普發出威脅如果第一階段貿易不能達成協議，將會大幅增加關稅，以及11月11日以來本港的群眾運動暴力大幅升級引致市場恐慌。如果美中能夠有部分協議，以及本港的社會運動不再惡化，樂觀估計恒指在26,200點水平下跌有限，上望27,200點至27,600點區間仍是合理預期。

反彈合理預期見27600點

恒指波幅指數也由高位20.4急速回落到17.8，套用期權計價模型，以50天線作中軸，那預計1個月一個標準差的間距是 0.178/12平方根 = 5.2%，或大概1400點。即由26,200點低位反彈1400點到27,600點仍是合理預期，再反彈高一點就要看有無更利好因素。最新恒權活躍成交做26,000點至27,100點，表示11月尾可能以26,520點為中軸炒幾百點上落。最多成交的26,000點PUT期指金116點，即25,880點附近支持力稍強。上周急跌時，投資者如進取做Short Put 25,600點，可得超過200點期權金，打和價低於25,400點，獲勝機率頗大。

上周期指大跌6%抹去一個月升幅，但最近一個月仍有升幅的10隻較強成分股如下。如恒指下一次回到25,880點或樓下，可多加留意今次回調也能維持升勢的較強勢股份：（見表）

[金曹 期權制勝]