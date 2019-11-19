李浩德：醫藥股強 PD-1更強

達伯舒開售 信達收入激增77倍

PD-1除了在醫學界有一定地位外，空白的市場及龐大的收益潛能也引來不少藥企蜂擁研發相關創新藥。回看歷史，歐美知名藥企默克藥（Merck）及必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）成功於2014年推出首兩款PD-1製劑上市，分別為K藥 （Keytruda）和O藥（Opdivo），兩藥現時的總銷售額都超過70億美元。EvaluatePharma最新的年度預測報告指出，承蒙K藥及O藥的成功，腫瘤藥於2024年將會佔藥物市場份額接近兩成，由2018年的1,200億美元增至高達2,400億美元。

O藥及K藥於去年中開始進口中國，內地國產PD-1亦由君實生物（1877）和信達生物（1801）於去年底獲批上市。信達生物的達伯舒（信迪利單抗注射液）是其公司首個商業化藥物產品，此PD-1藥在今年3月9日才開始銷售，中報指截至6月30日已有逾3億元人民幣銷售額，總收入隨即由去年400萬元人民幣升77倍。信達生物去年萬聖節上市至今股價升逾七成，在沒有盈利、只有一個已商業化的產品的情况下，公司前景充分地被市場肯定。

內地藥企紛爭分一杯羹

除了信達及君實，還有百濟神州（6160）、基石藥業（2616）等多家本土創新藥企於去年及今年陸續在港股上市集資。

另外，國內第一抗腫瘤藥企——恒瑞醫藥（600276）亦於下半年開始銷售與信達的達舒伯相同領域的PD-1藥，仿製藥龍頭中生製藥（1177）也在今年中與康方生物成立了合資公司，共同開發PD-1產品。創新藥企上市集資盡地一鋪與藥企巨頭博奕，激烈的競爭將令高增長的醫藥板塊創下新的景象。

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]