鮑威爾獲邀白宮晤特朗普

道指早段新高後輕微回落

聯儲局表示，鮑威爾的言論，與他上周在國會聽證會的言論一致。他上周表示，貨幣政策是適當的，除非經濟前景發生重大變化，否則貨幣政策將保持穩定，暗示減息步伐短期內暫停。他以往曾多次表示，聯儲局的政策不受政治因素的影響。聯儲局昨表示，鮑威爾沒有談論他對貨幣政策的預期，重申貨幣政策路徑將取決於經濟數據。

此外，美國汽車巨頭福特（Ford）發布首款全電動運動型多用途車（SUV），與電動車大廠特斯拉（Tesla）的Model Y等競爭。這款電動車名為Mach-E，屬於經典野馬（Mustang）系列，定價由4.39萬美元（約34.2萬港元）起，並已開始接受網上訂購。頂級性能的Mach-E，可在3.5秒內由靜止加速至時速96.6公里，較保時捷電動車Macan Turbo更快，媲美野馬Shelby GT500和特斯拉Model Y。不同版本的Mach-E續航力，介乎338公里至482公里以上，長續航版與Model Y相若。福特股價早段微升，特斯拉股價微跌。Mach-E將於明年底開始，在市場推出「高級版」

（綜合報道）

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