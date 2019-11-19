Line和日本雅虎合併

打造300億美元市值科技巨頭

Line是在日本佔主導地位通訊軟件，每月有8200萬活躍用戶，雅虎日本則有5000萬活躍用戶。兩家公司的業務都聚焦於日本市場，惟日本的人口正在減少，恐影響增長前景。它們提供的服務，例如即時通訊、網上購物、網上金融服務等，這些領域在多數國家已被亞馬遜和facebook等科技巨企主導。

軟銀及Naver均表示，旨在利用彼此的龐大用戶群來擴展網上業務，包括購物、支付服務，以及廣告支持的內容。雙方希望下月能達成最終協議，但這需要相關政府部門的各種許可。分析師認為，兩家公司合併後，有可能成為日本首個類似微信的超級軟件，以單一手機軟件即可滿足日常廣泛的需求。超級軟件的模式，已推動微信母公司騰訊和支付寶母公司阿里巴巴的發展。不過由於雅虎日本的支付業務，與Line包括支付在內的非核心業務仍面臨虧損，雙方合併後要在數碼支付方面實現協同效應，仍需艱巨的重組。

（綜合報道）

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