抖音母企擬進軍串流音樂 提供短片剪輯庫 鼓勵用戶分享

知情人士稱，字節跳動打算初期在印度、印尼和巴西等新興市場開展串流音樂服務，下一步才打入美國市場。新的串流音樂軟件除了可點播歌曲，還提供短片剪輯庫，供用戶同步搜索歌曲。用戶可將這些短片發送給朋友，以鼓勵分享。垂直的視頻畫面也是專為手機而設。

正與環球索尼華納洽音樂授權

字節跳動旗下的抖音，有多種功能助用戶自製短片，吸引逾10億用戶，人數較社交媒體Snapchat或Twitter更多，是全球最受歡迎的社交媒體之一。去年10月，軟銀牽頭向字節跳動提供30億美元資金，令該初創公司的估值達到750億美元，是全球最具價值的初創之一。

不過抖音是免費使用的，字節跳動希望找到賺錢的方法，付費音樂成了它們的選擇。消息表示，字節跳動的音樂軟件尚未命名，價格仍未清楚，但收費預計低於Spotify、蘋果等美國公司所收取的10美元月費。儘管在歐美收費音樂已相當普遍，但在亞洲卻較少，預料將為字節跳動推廣新業務帶來挑戰。例如騰訊（0700）在中國音樂市場佔有很大的份額，聲稱擁有8億用戶，但不到5％的用戶為此付費。

亞洲收費音樂比例仍小

《金融時報》本月曾報道，字節跳動希望最快在明年首季上市，但該公司已否認。美國政界正憂慮抖音國際版TikTok可能將美國用戶的數據運往中國，可能影響到國家安全。消息指出，美國海外投資委員會（CFIUS）已對字節跳動兩年前收購美國音樂短視頻軟件Musical.ly展開調查。

此外，微軟在官網公布，將在明年1月底停止支援語音助手Cortana的iOS和Android版本軟件。受影響的市場包括英國、澳洲、德國、墨西哥、中國、西班牙、加拿大和印度。用戶此前通過 Cortana手機軟件編寫的備忘、列表等，內容將自動同步至Microsoft To Do軟件。今年初，微軟已表明Cortana的定位不再是Google Assistant和Alexa等智能語音助手的對手，而是Microsoft 365訂戶的工具。

惠普拒絕施樂收購建議

另外，個人電腦及打印機製造商惠普（HP）的董事會，一致拒絕美國辦公設備巨頭施樂（Xerox）的收購建議，認為有關建議低估了惠普的價值，不符合股東最佳利益，但董事會願意協商。施樂提出以每股22美元的價格收購惠普，當中77%以現金支付，23%是股份。惠普董事會向施樂發出的信件，關注到收購建議未表明兩間公司合併後的負債水平。惠普市值約290億美元，是施樂的3倍。惠普董事會稱，施樂每12個月計的營業額自去年6月以後，由102億美元跌至92億美元，令人關注施樂的前景。

（綜合報道）

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