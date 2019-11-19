英傑華拒售業務 倫敦股價跌3.7%

中國星洲利潤 去年雙位數增長

Aviva除新加坡和越南業務外，鑑於中國市場規模，與合作伙伴良好關係，以及高增長前景，英傑華將會保留在中國的合資企業。Aviva表示，新加坡和中國市場去年營運利潤增長達雙位數，有可觀回報，並預期今年可向集團派發股息。Aviva與中糧集團在2003年合資，成立中英人壽。中英人壽在廣東、北京、上海、四川、山東、江蘇、河南、黑龍江等15個省市經營業務。

此外，Aviva表示會繼續與香港、越南和印尼的合作伙伴，探討營運戰略選擇。Aviva在2017年將香港公司60%股份售予騰訊（0700）和高瓴資本，並在去年轉型為網上保險公司Blue，主要提供定期人壽、危疾及意外保險3種產品。

Aviva在8月時曾檢討亞洲業務，為行政總裁Maurice Tulloch重整計劃的一部分。彭博社引述早前消息人士指出，日本MS＆AD保險和宏利金融等險企希望收購Aviva在新加坡和越南的資產，雖然Aviva希望從兩者出售獲得30億美元，但實際上兩者估值可能略低。