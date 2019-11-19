標普：內房前期融資停頓 毛利率見頂

評級機構標普指出，以往內房可將非標融資用作前期融資，亦即在項目未達到預售條件前已拿到錢，並將資金投資到新項目。但目前已不能再作前融了，故內房只能依賴銷售回籠，亦變相需達到預售條件才有資金回流，項目周期亦由原來數個月拖長至一年以上，影響了房企現金流。

同時，官方對於內房債務不論境外、境內都作出增量控制，發改委要求一年內債務才能拿到再融資額度。標普指出，由於以往內房的規模擴張依賴債務擴張支持，現時在周期拖長下，難以再以這種手段進行，即使手上有較多可售資源亦需要資金發展，變相打擊公司擴張。而近期再現的發債潮，則是發改委開放內房為未來一年中長期外債準備。

變相打擊房企擴張

該行預期，內房的毛利率已於2019年見頂，上半年受評內房毛利率中位數為33%或以上，未來預見將一直往下走，由30%往下，經歷過程慢慢跌至近25%水平﹔相信明年將由33%降至30%或以下。

此外，標普指出年初至今受評內房已發行了超過650億美元的境外債，明年「到期牆」（maturity wall）已升至新高，但明年合計270億美元的到期境外債看起來可控。部分開發商的境外債券到期收益率已升至超過15%，反映出投資者信心疲弱和限制了再融資的能力。