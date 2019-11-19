人行下調逆回購利率 4年來首次 本月兩釋寬鬆信號

明報記者 歐陽偉昉

10月份中國經濟在消費、投資，以及社會融資增量、生產者物價指數（PPI）等領先指標都差過市場預期，信銀國際首席經濟師廖群認為，目前經濟壓力較大，需要加強寬鬆的力度，因為人行不希望使用「大水猛灌」的方法，直接調降基準利率的力度較大，因此選擇下調公開市場操作工具利率。雖然單是下調周期較短的逆回購利率0.05厘的實際作用不大，不過MLF月初亦已下調，是多方面寬鬆步驟的其中一個，亦是貨幣政策繼續寬鬆的其中一環。

雖然中美很有機會簽署首階段貿易協議，不過廖群認為即使短期對經濟有支持，但長期中美在多方面存在分歧，中國經濟至明年初仍面對壓力，預期繼續寬鬆貨幣政策下，快至本月內會再降低存款準備金率0.5個百分點。

信銀料月內再降準

反映銀行資金緊張程度的7天期銀行間質押回購式加權利率（DR007）昨報2.74厘，比周五下降0.03厘。聯訊證券首席經濟學家李奇霖認為，銀行成本因爭奪存款很難下降，而監管當局規管不規範爭取存款的成效較慢，而且銀行欠缺存款的問題未得到解決，因此人行要在銀行間市場降息，可在中短期較快地降低銀行負債成本。另外臨近年底，銀行為滿足監管指標，會傾向提升同業存單發行利率吸收存款，推高負債成本，人行更要有所行動。

李奇霖認為，逆回購和MLF減息0.05厘，實際影響相對有限，更主要是釋放貨幣將加強逆周期調控的信號，修正市場預期。未來在穩定銀行資金成本效果出現前，人行可能還會有數次調降。

中信証券報告則指出，降低逆回購利率顯示，人行對目前企業融資成本較高感到憂慮。在MLF減息後，市場反應並不明顯。逆回購是銀行短期融資的基準利率，最近3個月銀行同業拆息處於高位，反映銀行短期融資成本較高，因此該行認為人行有必要進一步下調逆回購利率。