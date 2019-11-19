壹傳媒中期虧損擴至3.12億

首錄4747萬元訂閱收入入帳

壹傳媒期內手持現金約1.63億元，較3月底止全年度減少6.85%。期內的流動負債淨額則在半年大增1.05倍，達2.85億元。整體負債比率則增加6.9個百分點至22.9%。其股價昨日收市報0.31元，跌1.56%。

公司指出，由6月1日至9月1日推出低廉試用價訂閱，挽留逾100萬名付費會員。自9月2日起推出標準價格，訂閱者數目適度減少。整體數碼媒體業務受廣告收入下跌影響，因此收入按年減少22.7%至2.25億元，亦令虧損增加。

淨發行量按年減11.69%

傳統媒體及印刷業務方面，香港《蘋果日報》淨發行量日均近9.13萬份，按年減少11.69%。廣告收入及發行收入分別達2140萬及9930萬元，分別按年減少34.2%及增加17.5%。台灣《蘋果日報》回顧期內平均淨發行量每日10.17萬份，按年大減40.14%。

該集團指出，由於香港及台灣經濟局勢將持續不明朗及面臨下滑風險，在港社會動盪亦迫使大量廣告商延後推廣活動及收緊開支，台灣方面所錄得廣告開支減少下，料將繼續對其利潤造成影響。