停TVB落廣告 耀才：推廣策略改變

盼轉而注重在線廣告

許繹彬解釋，停止TVB廣告，主要因為與其合約期滿，未來希望轉而注重在線廣告，例如於應用程式（Apps）投放等。他續表示，現時仍有在部分電視台投放廣告，因相信其觀眾對財經有一定認識。相較之下，遭取消廣告的電視台目標觀眾則較「散」。

耀才於第三季度發起一項用戶調查，昨公布結果，其中七成用戶表示今年投資股市回報率小於一成，表現僅屬一般。調查亦問及大市方面，其中近五成用戶認為明年恒指難上28000點，對大市看法偏向悲觀。此外，散戶看好及看淡明年港股走勢的因素排名首位均是中美貿易戰。其中四成人看好港股，因相信貿易戰有望緩解；三成人看淡港股，因相信貿易戰將會持續。

今年整體股市偏向「難賺錢」

許繹彬表示，今年科技股不似以往易炒，整體股市都偏「難賺」，因而出現短炒趨勢，長揸股票反而未必盈利。耀才證券研究部總監植耀輝表示，明年看好板塊包括5G設備、手機設備、物業管理及上游乳業股。