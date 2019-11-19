阿里巴巴孖展累計87億 超購2.7倍

最大手認購8930萬元

綜合本地多家券商資料，輝立借出19億元、耀才借出18億元、富途借出17.88億元。信誠、英皇及時富分別借出10億元、8億元及5.82億元。耀才證券行政總裁許繹彬表示，無收到「頭槌飛」，有投資者借孖展抽50萬股，而一般散戶傾向以現金抽飛，並以多人頭策略增加配發機會，大多散戶只是抽五手以下。

許繹彬認為，新股市場取決大市氣氛，近日恒指表現平平，成交額只有700億元左右，加上阿里並非首次上市的新股，現時美股ADS存有折讓，所以公開發售部分氣氛未太熱烈。

上周五阿里每份美國預託股份（ADS）收市價為185.49美元，每份ADS兌普通股比率為一兌八，意味阿里普通股收市價約為180.85港元，較阿里招股價上限188港元有近3.8%折讓。