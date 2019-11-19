硅谷天堂擱置上市 指市况欠佳 半年7新股取消或押後

明報記者 馬迪帆

本次硅谷天堂黃金引入3名基石投資者，但依然未能成功推進上市，基投包括內地礦股招金礦業（1818）、鵬欣環球資源及紫金礦業（2899）旗下基金，三者認購股份總計佔發售股份最多約28%。公司去年仍錄得虧損4457萬美元（約3.5億港元），但管理層早前表示，相信今年起可實現毛利，同時認為金價走勢可令公司有一定吸引力。

百威ESR第二度上市始成功

本港入夏爆發反修例運動以來，多隻新股上市之路均不平坦，曾押後上市的包括百威亞太（1876）及ESR（1821）等龍頭股（見表），多以市况不佳為由押後上市，另外首次上市亦未有引入基石投資者。啤酒股百威亞太於7月首次招股時備受矚目，但公司隨後指考慮市况等多種因素，押後上市。坊間傳百威因招股定價貴，出現大戶「抽飛」，未能上市。亞洲物流平台ESR亦曾於6月決定延後上市，約4個月後「捲土重來」。

捷隆今招股 入場費2525元

亦有新股上市延期後一直「音訊全無」，例如小家電生產商JS環球生活（1691），該公司原定在港集資36億元，但外電報道，有投資者憂慮其產品受中美貿易戰影響，公司無法確保獲得足額認購，最終於10月底公布暫不上市。

今日再多一隻新股開始招股，為服裝生產商捷隆（1425），招股價介乎每股0.4元至0.5元之間，每手5000股，入場費2525.19元。公司發售3.125億股，最多集資1.56億元，公開發售佔一成。招股期至周五（22日）結束，預計於11月28日掛牌。捷隆生產睡衣及家居便服，經營業務包括產品開發、原材料採購、物流管理等。公司於內地、柬埔寨等地區生產成衣，再出口至海外客戶，其中以英美客戶佔比最重。

招股書列明受美關稅影響

中美貿易戰談判未有結果，進出口行業前景難言明朗。捷隆招股書顯示，公司於內地出口至美國的睡衣等產品均被列入產品清單，受今年9月美國對中國進口貨品多徵收的15%關稅影響。惟公司副總經理兼首席財務官傅天忠表示，現時關稅全部由美國客戶負責支付，暫未見轉嫁至公司。