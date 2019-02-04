圍理大事件未波及港股 收市升354點

恒指夜期回落 低水147點

社會動盪久未平息，暫時仍難見出路，本地股卻不跌反升（見表1），港交所（0388）升1.7%及友邦保險（1299）升1.9%，分別收報245元及78.5元。上周跌幅最大的本地地產股昨日亦錄得反彈，九倉置業（1997）升2.7%，收報43.15元；新鴻基地產（0016）升1.6%，收報109.2元。汽車股則成為昨日升幅最大的藍籌，吉利汽車（0175）升4.5%，收報15.44元；瑞聲科技（2018）升4%，收報53.25元。恒指夜期昨晚回落，至11時15分報26,534點，低水147點。

大摩：明年底恒指最牛見32300點

大摩發表報告表示，看好港股前景，將明年底恒指基本目標由今年6月預測的24,400點（見表2），上調12.7%至27,500點；最牛及最熊情况分別為32,300點及19,300點。該行雖然上調恒指基本目標，但同時指出在最熊預測之下有27%的下跌空間，是該行追蹤的指數之中，可以出現最大跌幅的指數。大摩認為在經濟持續下行下，恒指的估值下跌風險甚高， 或將低於其5年估值下限的9倍。

該行又估計明年及2021年香港經濟或增長至0.5%及2%；惟一旦中美貿易談判惡化、社會局勢持續不穩等，香港將加劇衰退，明年經濟收縮幅度或達到3.5%。

交銀國際策略師洪灝認為，港股短暫上升或屬技術反彈，預計第四季經濟數據或呈負面，加上不確定因素，港股走勢定必持續反覆，估計恒指底部為24,000點水平。至於中美貿易對港股的影響，他認為目前談判已有進展，相信未來會較樂觀。他指出，本地地產股屬最為遏抑的板塊，反彈不足為奇，認為「行情大，但難做」；汽車股升勢或受惠於銷售數據回暖，以及早前發改委表示有意放寬或取消汽車限購令，未來看好吉利。

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝表示，恒指上漲主要是由於市場憧憬中美貿易達成協議，及大摩預期港股將趨樂觀，不過昨日成交額反映投資者未算積極。至於本地股錄得升幅，他覺得市場受本地因素影響，出現反彈並不意外，認為友邦在內地及中華地區的業務較多，表現不差，覺得股價較為「中性」。