優品360林子峰：支持獨立調查

林子峰回覆本報查詢時進一步解釋指出，社會自6月因《逃犯條例》修訂已爆發長達5個月的爭議與動盪，因此支持邀請一批不同立場人士都接納的社會賢達成立獨立調查委員會，全面調查事件的來龍去脈，協助社會重建及修補裂痕。

公司收入跌雙位數

今次社會事件中，示威者一直認為作為福建社團聯會名譽主席的林子峰屬「福建幫」一員，進而「裝修」集團旗下門店及放火等。林子峰指出，自「反送中」的激進示威者破壞優品360的門店開始，公司收入以雙位數下跌。集團旗下的102間中有逾70間受到超過180次的破壞。但他表示，優品360至今仍未有計劃裁員、強迫員工放無薪假或減薪。部分門店業主亦為公司門店減租10至30%。

林子峰又表示會集中未來發展，包括計劃於明年或後年於澳門開設15至20分店，亦有意開拓及打入中國市場。他又指出，撇除目前狀况，優品360沒有改變本港的計劃，仍對香港有信心，認為這場運動將會成為過去。