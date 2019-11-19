港失業率升至3.1% 兩年新高 建造業顯著惡化 工會：農曆新年後已轉差

明報記者 蕭嘉聰、陳偉燊

政府統計處指出，8至10月總就業人數為384.38萬，較7至9月減少1.16萬人，總勞動人口就由397.57萬人下跌至396.93萬人，減少約6400人，不經季節調整的失業率以及就業不足率上升均主要見於建造業，樓房裝飾、修葺及保養行業期內失業率為6.8%，較7至9月大增1.8個百分點，共有5500人失業。另外，零售、住宿及膳食服務行業繼續成為重災區，8至10月失業率升至5%，餐飲服務業亦升至6.1%（見另稿）。

業界：立法會停批工程 私人工程叫停

香港建造業扎鐵職工會理事黎鉅輝形容，業界自今年初農曆新年後一直在「吊鹽水」，大部分開工只及平時三分之一，或最多只有10至15日，並且將一些年紀較大的扎鐵工淘汰。

建造業工會：工種不同 難轉做裝修

香港建造業工會會務顧問周聯僑表示，在反修例運動爆發後，立法會長期批不出政府工程，每年涉及金額達1200億元，加上私人工程亦因近期市况問題而叫停，因此如落石屎、扎鐵等每月開工降至只有10多日或平時的一半。從事基建工程的業界，亦因為工種不同，難轉工做裝修，近期因為社會運動觸發的圍板工程數目大增及重修馬路工作，根本對業界幫助有限。他期望，政府能夠透過推動調低樓宇更新大行動門檻至25年，容許批出3000萬元以下斜坡工程或推出小型馬路工程，以解業界燃眉之急。

羅致光：總就業人數跌幅按年擴大

勞工及福利局長羅致光指出，經濟情况繼續惡化，勞工市場進一步放緩，失業率及就業不足率均上升0.2個百分點，總就業人數按年跌幅亦擴大。他又指出，大部分行業失業率有所上升，如消費及旅遊相關行業失業率升至2017年初以來最高，餐飲業亦升至逾6年高位，建造業（尤其是從事樓房裝飾、修葺及保養）失業率亦顯著惡化。

他表示，由於本地社會事件持續對經濟造成沉重打擊，失業率將面對更大的上升壓力，政府會密切留意有關發展。