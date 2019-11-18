「3桶水」助開展第二人生

明報記者 龍彩霞

按目前香港人均壽命，男性出生時平均預期壽命為81.1歲，女性則為86.7歲。換言之，65歲退休後需要儲備16至21年的生活費。如何可以令退休無憂呢？世界經濟論壇最近出了一份白皮書《投資於我們的未來（Investing in（and for）Our Future）》其中指出，退休人士可能提早10年花光他們所有的錢。全球到2050年退休金缺口會達到400萬億美元；世界經濟論壇又警告，退休金戶口增加的速度，趕不上人類平均壽命的延長。

尋小額收入 助延伸退休積蓄

在退休後花錢應會減少，當然並非人人都需要很多錢享受娛樂，照顧好健康、培養與親友的關係，這些都是能在退休時感受真正快樂的要素，另有許多退休者在宗教團體或社團找到歸屬而感到滿足。加州巴森財務計劃公司總裁暨財務規劃師巴森（David Barson）表示，即使無法繼續從事目前職務，仍可考慮做點事賺錢，例如兼職Uber司機或合約工作；即便是小額收入，也有助延伸退休積蓄。

巴森指出，投資組合是否能讓自己用到100歲，最大決定因素之一是退休後從投資組合拿出多少錢花用。試着每年只自投資組合中拿出3%至4%資金，例如有10萬元在投資組合，每年可拿出3000至4000元。巴森提醒退休族，子女有能力謀生，而自己年紀愈大，謀生就愈困難。79%的美國父母為他們的成年子女提供財務支援，每年約花費5000億元，這個金額是他們存入退休帳戶的兩倍。

美國一名財務顧問Harold Evensky提出一套「三桶水」退休金提領策略，這套理論把退休金按照長中短期需求，分3個水桶代表不同時間的用途（見圖）。

劃分3時期 為退休金投資配置

「三桶水」配置退休金用途你可以根據不同需求，做不同的投資配置、投資管理等。第一個水桶是一兩年內就要用到的錢，因此幾乎都是現金形式，如果要再細分，可能是年內要用的錢在活期存款，第二年的錢在短期債券、貨幣基金等。第二桶是3至10年內需要用的錢，主要以固定派息的產品為主，因此可能是投資等級的債券、基金、ETF（指數型股票基金）等，如果是股票，首選派息固定的股、金融股等。

第三桶為11年以上的長期投資，以穩健型配置為主，例如全球股票、新興國家等，如果對個別股票沒有研究的人士，建議可以投資ETF，這不用為選個股。如此一來，準退休人士不用把所有資金放在低利率的定存上，而是仍然維持一半的金額在做投資，增加整體退休金的投資效益，而如果第三個水桶的金額在投資上有短期波動，也不至於馬上對退休人士產生影響。

[退休綢繆]