珀麗灣連續3月實呎穩守1.2萬

明報記者 周綺琪

本港近日社會氣氛再度惡化，但因港府於上月放寬按保，樓市交投轉旺，不少業主仍然心雄。美聯高級分區營業經理熊建明指，近日二手業主議價空間收窄至約2%，珀麗灣本月截至13日暫錄6宗成交，料月內續平穩，平均實呎1.23萬元。熊續指，10月下旬市場已消化大量二手盤源，故珀麗灣於上周的睇樓量一般，料屋苑未來二手成交宗數和實呎可平穩上升。

藍澄灣放盤一日 2房618萬易手

各區近日衝突不斷，惟受青衣新盤銷情帶動，區內屋苑亦續錄二手成交，其中上車屋苑藍澄灣亦新近錄得買賣。中原分行區域營業經理陳輝麟表示，上述藍澄灣2座中層A室，實用面積451方呎，屬兩房間隔，原業主放盤一日，隨即獲買家以618萬元承接，實呎13703元。原業主於2012年4月以304.8萬元買入單位，帳面獲利313.2萬元或1倍。

栢慧額印貨590萬沽 仍賺一成

另外，位於衝突「主戰場」之一天水圍的栢慧豪園，近日錄得額印貨易手個案。中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷，本月暫錄約7宗成交，較上月同期升約2.5倍；其中栢慧豪園5座中層C室，實用面積493方呎兩房戶，以590萬元易手，實呎11968元。原業主2017年2月以480萬元購入上址，持貨逾兩年，須付樓價10%的SSD額印稅，即約59萬元；料扣除SSD後，仍獲利約51萬元或11%。

加多近山持貨7年僅微利離場

不過，由於本港政局仍未回穩，市場上不少業主願意減價、甚至微利沽貨。利嘉閣地產分行經理何詠詩透露，堅尼地城加多近山中層C室，實用375方呎，1房套間隔，望海景，以880萬元售出，實呎23467元。原業主於2012年7月以855.5萬元購入上述單位，持貨7年，帳面獲利約24.5萬元或近3%。

雖然原業主買入時須付樓價3.75%印花稅，但當時發展商有為買家提供現金回贈，料原業主實際上僅微利離場。

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