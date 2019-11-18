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藝里坊．1號迎合上車客

【明報專訊】近期發展商加快推盤速度因而加快。繼早前已入伙的粉嶺高爾夫． 御苑，恒地（0012）位於西營盤的發展項目藝里坊．1號亦於上月已獲批入伙紙；項目主打開放式和1房戶，佔全盤單位總數約九成，迎合上車客市場。自去年9月推售以來，項目累計售出約140伙，剩餘約100個單位。

明報記者 周綺琪

攝影 劉焌陶

已屆現樓的藝里坊．1號位於西營盤忠正街，採用單幢式設計，樓高28層，並提供240伙單位。標準單位中，以開放式和1房單位為主打；有79伙為開放式戶，實用面積為223至286方呎，佔全盤單位總數約33%；1房戶則有137伙，實用面積為232至301方呎，佔全盤約57%。2房則有24伙，實用400至421方呎，佔全盤約10%，料家庭客選擇較少。項目每層10伙，並涵蓋上述3種戶型，另亦於5樓設有平台特色戶。

主打開放式及1房 223呎入場

發展商早前開放兩個現樓示範單位，其中位於30樓E室，實用面積282方呎，屬1房間隔。單位景觀以區內樓景為主，屋內鋪設淺色木地板，並以棕色胡桃木作配襯；玄關位置設有多用途櫃，可供戶主作鞋櫃。

客飯廳連開放式廚房面積約110方呎，外連露台；客飯廳開則四正，加上單位房門採用趟門設計，使屋內空間更實用；而開放式廚房則備有明火煮食爐、雪櫃、洗衣機等家電。另睡房屬套房設計，面積約為50方呎，可供戶主擺放6呎牀；浴室設於房內，備有半身鏡，內設企缸，層架由幾何圖案拼湊，亦有通風窗。

部分單位享海景

另一示範單位為30樓B室，實用面積257方呎，同為1房間隔。單位內籠和配備大致與上述E室相同，景觀亦以樓景為主，而睡房則可觀賞部分維港海景；房內套廁設有置物架，惟不設通風窗。值得留意的是，樓盤不設車位，對於「有車一族」較為不便。

項目已預留兩層作商舖樓面，相信日後可吸引不少商戶進駐，附近亦多民生商店，與港鐵西營盤站相距僅為1分鐘路程。此外，樓盤鄰近有「海味街」之稱的德輔道西，除了是舊式海味店和中藥店的集中地，現時亦成熱門的旅遊景點。

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