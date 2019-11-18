本月物業買賣登記 料6000宗4個月高位

註冊金額料510億 料跌兩成

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，10月政府宣布調高按保樓價上限，二手交投明顯增加，帶動11月整體登記數字升上6000宗，料將創今年7月錄6380宗後4個月新高；至於註冊總金額，主要因為10月有多宗大額成交登記，推高該月登記金額所致。

二手登記料創半年新高

二手私樓方面，11月暫錄1172宗註冊登記、涉91.8億元，料全月錄3400宗及涉280億元，較10月錄2411宗及涉210.8億元，按月升41%及32.8%，預計登記宗數將為今年5月錄4614宗後的半年高位，金額料為今年6月錄319.1億元後5個月高。

大型屋苑方面，11月份以天水圍嘉湖山莊暫錄27宗佔最多。

一手樓登記價量按月均跌

至於一手私宅，11月暫錄514宗及涉61.6億元，預計全月錄1300宗及涉130億元，較10月錄1358宗及涉168.4億元，按月跌4.3%及22.8%；而本月最高登記宗數新盤是新地（0016）南昌站匯璽III，暫134宗及涉15.73億元，其次為長實（1113）深水埗愛海頌，暫錄125宗及涉12.65億元；內房龍湖（0960）及合景泰富（1813）合作的啟德尚‧珒溋，暫錄43宗登記及涉5.57億元。