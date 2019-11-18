山水盈首輪六成買家採建期付款

據統計，《施政報告》出台後翌日、即10月17日開展首輪銷售的長實（1113）深水埗愛海頌、10月28日首輪銷售的恒大（3333）恆大‧珺瓏灣、以及本月1日開售的佳明（1271）青衣明翹匯，買家採建築期付款的比例介乎三成至四成；換言之，山水盈是近日買家採建築期付款比例最高的全新盤。

天璽特色戶今招標 或創新高價

值得留意的是，採建築期付款的買家，可待樓盤入伙時才申請按揭，而山水盈已售出的單位多為3房戶，銀碼動輒逾千萬元，料未能承做八成按揭。

雖然社會氣氛再度惡化，但由今日至周三，仍有7個一手盤開展新一輪銷售共涉76伙，當中新世界（0017）元朗瑧頤今日開售37伙，數量最多；新地（0016）今日則推出九龍站天璽特色戶招標，有機會再創樓價新高。

朗城匯瑧頤連沽5伙 吸金5550萬

另新盤市場過去兩日錄約30宗成交，其中華懋元朗朗城匯昨售出4伙實用面積749至754方呎、分布於第2座15至31樓的單位，成交價1190萬至1290.2萬元、呎價15888至17112元，單日套現逾4989萬元，另新世界（0017）元朗瑧頤亦沽出一伙一房戶，為18樓B6室，實用面積325方呎，成交價561.8萬元、實呎17286元。兩個元朗新盤合共沽5伙，吸金逾5550萬元。

二手方面，市場消息指，何文田天鑄3座中層D室，實用約1400方呎，以約4400萬元易手，實呎約3.1萬元；原業主2016年以4213.1萬元購入單位，持貨3年，帳面雖賺187萬元，但扣除稅項及其他開支後，估計實際損手逾250萬元離場。

香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳中心10座高層C室，屬實用面積406方呎2房戶，原業主最初叫價780萬元，新近減價22萬元或約3%後，以758萬元沽出，屬屋苑同類單位近日較高成交價，實呎18,670元；原業主2010年以262.8萬元購入單位，持貨9年，帳面賺逾495萬元或1.9倍。

此外，十大屋苑周末成交量續於低位徘徊。中原統計，過去兩日十大屋苑錄7宗成交，按周雖增加3宗或75%，但當中5個屋苑零成交，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、荔枝角美孚新邨、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，成交最多為藍田麗港城及將軍澳新都城，各錄2宗成交，鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園、沙田第一城則各錄1宗成交。