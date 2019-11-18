恒地西半山兩盤蓄勢待發

【明報專訊】恒地（0012）是最積極在西半山「插旗」的龍頭發展商之一，在今年餘下不足兩個月時間內，仍有機會在區內展開大型銷售活動；當中由恒地營業（二）部負責銷售的羅便臣道62C號項目，單位總數雖然只約90伙，但市場定位為精品式豪宅，項目與中半山行人電梯相距不遠，戶型涵蓋開放式至2房戶，當中以1房戶作為主打。