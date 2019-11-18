恒地西半山兩盤蓄勢待發

【明報專訊】恒地（0012）是最積極在西半山「插旗」的龍頭發展商之一，在今年餘下不足兩個月時間內，仍有機會在區內展開大型銷售活動；當中由恒地營業（二）部負責銷售的羅便臣道62C號項目，單位總數雖然只約90伙，但市場定位為精品式豪宅，項目與中半山行人電梯相距不遠，戶型涵蓋開放式至2房戶，當中以1房戶作為主打。
羅便臣道62C號擬年底前登場
羅便臣道62C號屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書，恒地營業（二）部總經理韓家輝早前表示，項目有機會於今年底前上載樓書，並推出市場發售。
此外，恒地營業（一）部總經理林達民表示，集團旗下已屆現樓的羅便臣道23號帝滙豪庭，項目現餘68個待售單位，擬保留約30個標準及特色戶，計劃短期推出招租，市場人士估計呎租參考恒地同系干德道天匯的呎租水平，料逾100元。
對於港府推出一手空置稅事在必行，林達民曾回應稱，集團保留旗下豪宅部分單位作長線收租，並非要趕在空置稅正式生效前租出，以避免繳稅，而是集團看好豪宅後市，加上港島豪宅地皮難求，所以十分惜貨。
帝滙豪庭提供90伙，2016年初推售時累售22伙，目前尚有68伙餘貨，現樓示範單位裝修工程已接近完成。項目標準單位實用面積由1023至1735方呎，特色和複式戶實用面積介乎2674至4749方呎。