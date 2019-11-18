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恒地牽頭美麗臺擬建萬呎豪宅 項目總樓面27萬呎 西半山最矚目重建

【明報專訊】雖然因反修例風波而衍生的社會衝突近日再度急劇惡化，惟發展商打造市區超級豪宅的計劃未見受動搖。據屋宇署最新資料顯示，由恒地（0012）、新世界（0017）共同持有的港島西半山美麗臺豪宅重建項目，除主打大型單位外，其中兩個相信為頂層特色戶之單位，估計實用面積將超過1萬方呎，料將躋身全港面積最大分層物業三甲之寶座。

明報記者

上述西摩道4A至4P號之重建項目，由兩座約29層高的住宅大廈、連同會所設施組成，涉及27.69萬方呎總樓面，為西半山近年最矚目的重建項目之一。

據屋宇署批出的文件顯示，項目提供約172伙，雖然數量不算多，但主打豪宅大單位。根據屋宇署之計算方法（即未計及廚房、廁所等面積，故實際上會較發展商售樓的實用面積為細），其中約80伙的面積為1000方呎以下，主要介乎564至830方呎；其餘單位的面積均超過1000方呎。

提供172伙 主打大單位

若以屋宇署計算方式，項目約有30伙的面積在3300方呎左右，最大亮點要數兩個估計為頂層特色戶之單位，未計廚房、廁所等，面積已分別達到8892及9095方呎。業界保守估計，發展商未來賣樓時，有關單位的實用面積將逾1萬方呎。

值得一提的是，同樣由恒地發展的西半山干德道「樓王」天匯，位於46樓（又稱88樓）A室連天台複式戶，實用面積5732方呎，另設132方呎平台及1754方呎天台；換言之，上述兩個美麗臺重建項目之特色單位，面積料將比天匯複式戶大74%，絕對是有過之而無不及。

據資料顯示，現時住宅市場上最矚目的分層單位，為同由恒地持有的中半山麥當勞道惠苑頂層三複式單位，面積約1.2萬方呎，據悉該單位一直由恒地創辦人、現時已退休的「四叔」李兆基及家人自用多年。

事實上，近期市場都有其他超大碼豪宅單位，如資本策略（0497）和泛海（0129）、高富諾等合作的渣甸山皇第，頂層三複式單位的實用面積就達到6867方呎、另連946方呎平台及1103方呎天台。

媲美「四叔」中半山分層豪宅

另外，建滔化工（0148）等持有、新近上載樓書的沙田九肚麗坪路駿嶺薈，就有兩幢實用面積超過1萬方呎的洋房，其中62號洋房實用面積10,727方呎，樓高4層，料為新界面積最大的屋苑式洋房，而花園面積亦達5037方呎，另設2991方呎天台。

相關字詞﹕駿嶺薈 皇第 惠苑 美麗臺重建項目 超級豪宅 西摩道 新世界 恒地

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